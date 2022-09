Aleksander Barkov est prêt

Le capitaine des Panthers de la Floride Aleksander Barkov a montré qu’Il était prêt pour une nouvelle saison en inscrivant le but décisif en prolongation dans une victoire de 4 à 3 contre les Predators, lundi à Nashville.

Barkov a dirigé la rondelle vers le devant du filet et son tir a dévié sur un défenseur des favoris locaux. Il a également récolté une aide. Les vétérans Ryan Lomberg (un but) et Aaron Ekblad (deux aides) se sont également signalés.

Eetu Luostarinen et Kai Schwindt ont également touché la cible. Le second, âgé de 18 ans, n’a pas été repêché. Il ne pourra pas s’entendre avec les Panthers et sera donc admissible au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Juuso Parssinen, Roland McKeown et Ryan Johansen ont assuré la réplique des Predators.

Devin Cooley a été le gardien le plus occupé des quatre utilisés dans cette rencontre et il a cédé deux fois sur 20 tirs devant la cage des Predators.

Les deux équipes devaient se retrouver plus tard pour le deuxième match d’un programme double.