Stéphane Robidas: chef d’orchestre d’une jeune brigade

Il y a un an, Stéphane Robidas dirigeait les Cantonniers de Magog dans la Ligue M18 AAA. Au mois de juin, il avait choisi de gravir les échelons avec un poste d’adjoint à Stéphane Julien avec le Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Mais le Canadien de Montréal a dérouté les plans de l’ancien défenseur de la LNH. Robidas conservera un rôle d’adjoint, mais il le fera avec Martin St-Louis derrière le banc du CH. Kent Hughes l’a engagé pour remplacer Luke Richardson comme grand manitou des défenseurs.

Sans en être le responsable, Robidas suivra les traces de St-Louis en passant d’un poste avec de jeunes joueurs qui n’ont pratiquement pas de poils sur le menton à côtoyer des professionnels.

«Je ne changerai pas comme personne et entraîneur, a-t-il dit. La relation humaine est la même avec un jeune de 15 ans ou un vieux de 30 ans. Ils n’ont pas le même vécu, mais ils ont besoin de se faire parler. Ça reste une relation humaine. J’ai joué assez longtemps dans la LNH et j’ai joué pour plusieurs entraîneurs différents.»

«Dans le passé, j’ai également travaillé comme responsable du développement avec les Maple Leafs de Toronto, a-t-il poursuivi. Dans mes tâches, je pouvais travailler avec des défenseurs de 26, 27 ou 28 ans. J’ai donc aussi de l’expérience avec des plus vieux. Mais ça demeure du hockey. Je devrai surtout gagner le respect de mes joueurs. Pour y arriver, tu dois surtout les respecter.»

«Je n’arriverai pas ici en sauveur. Je n’ai pas à sauver le Canadien de Montréal, ce n’est pas mon travail. Je serai ici pour aider les défenseurs dans leur développement. On a aussi Adam Nicholas comme entraîneur des habiletés qui apportera ses ingrédients. Il y a Francis Bouillon comme entraîneur du développement. Nous formons une équipe.»

De jeunes défenseurs

Robidas a insisté sur le mot développement. À sa première saison à Montréal, celui qui a connu ses plus belles saisons avec les Stars de Dallas aura justement à travailler avec une très jeune brigade de défenseurs.

Avec la blessure au dos à Joel Edmundson et son absence d’une durée indéterminée, David Savard, Michael Matheson et Chris Wideman seront les défenseurs les plus expérimentés.

«On le sait qu’il y aura de la place à la défense, mais le camp est encore jeune, a souligné Robidas. On a vu les jeunes à Buffalo et on a aimé plusieurs jeunes. Il y aura de belles batailles au camp.»

«Avec Savard et Matheson, on a deux bons vétérans, a-t-il continué. Wideman est aussi assez âgé et il a une belle prestance. Le manque d’expérience ne me fait pas peur.»

Kaiden Guhle, Jordan Harris, Justin Barron, Arber Xhekaj et Corey Schueneman cogneront à la porte du grand club. À ce groupe, il y aura aussi Mattias Norlinder et Otto Leskinen qui voudront faire leur place lors du calendrier préparatoire.

Robidas a tracé un parallèle avec le golf pour décrire son mandat avec le Tricolore.

«Je vois ça comme un cadet au golf, a-t-il répliqué. Je serai là pour aider nos défenseurs. Mon travail consistera à les guider et les envoyer dans la bonne direction. On aura des jeunes et des vieux. C’est un cliché, mais je voudrai qu’on s’améliore tous les jours avec nos défenseurs.»