«Romanov se moque déjà de tout le monde»

Le défenseur Alexander Romanov s’est rapidement fait des amis dans le vestiaire des Islanders de New York.

Le Russe de 22 ans a été acquis du Canadien de Montréal en retour d’une sélection de première ronde cet été. Il a charmé plusieurs joueurs avec sa personnalité, sa bonne humeur et son éthique de travail.

Son compatriote Semyon Varlamov n’a d’ailleurs pas hésité à lui lancer des fleurs, samedi, notamment pour ce qu’il apportera à l’ambiance dans le vestiaire.

«Il est drôle, a déclaré Varlamov au site officiel des Islanders. Il entre toujours dans les vestiaires avec un grand sourire sur le visage. Il se moque déjà de tout le monde. Il a une belle personnalité. C'est bien de l'avoir dans l'équipe.»

Ayant déjà remporté la coupe Gagarine en sa compagnie avec le CSKA Moscou en 2019, le gardien Ilya Sorokin connaissait déjà Romanov. Les deux hommes sont devenus amis et Sorokin n’a pas hésité à servir de guide pour le nouveau venu cet été. Il estime également que son arrivée se fera sentir sur la glace.

«Il est drôle et plein d’énergie. Un bon gars, a lancé Sorokin. C'est un très bon défenseur, un gars très agressif et fort. Il sera d'une grande aide pour notre équipe.»

Un compagnon

Depuis le début du camp, Romanov a été jumelé à Noah Dobson, le défenseur le plus utilisé de l’équipe au cours de la dernière saison. Reconnu pour son apport offensif – il a récolté 13 buts et 51 points en 80 parties –, Dobson pourrait profiter du jeu complémentaire de Romanov. Ce dernier s’est fait un nom avec ses coups d’épaule et les tirs bloqués.

«Alex aime être compétitif quand il joue, a analysé Dobson. Les attaquants qui traversent le milieu de la glace doivent être conscients qu'il aime [aller au contact]. De toute évidence, plus nous aurons d'entraînements, de matchs et d’occasions à jouer l’un avec l’autre, plus nous serons à l'aise. C'est un excellent joueur et je suis ravi de jouer avec lui.»

Romanov a totalisé trois buts et 13 points en 79 rencontres avec le Canadien en 2021-2022. Il a par ailleurs terminé au 19e rang du circuit pour les mises en échec, avec 227, et également pour les tirs bloqués, à 144.