Marlins: le gérant Don Mattingly ne reviendra pas l’année prochaine

Les Marlins de Miami devront trouver un nouveau gérant puisque Don Mattingly ne sera pas de retour avec le club après cette saison.

Le quotidien «Miami Herald» a en effet rapporté dimanche que l’homme de 61 ans souhaitait prendre une pause. Le divorce a ainsi été rendu à l’amiable. La directrice générale Kim Ng amorcera donc bientôt la recherche d’un nouveau gérant.

«Pendant une conversation récente avec Don, nous avons convenu de ne pas poursuivre nos discussions concernant un nouveau contrat pour la saison 2023 et qu’il était préférable qu’il y ait une nouvelle voix dans notre vestiaire», a indiqué le propriétaire des Marlins, Bruce Sherman, dans un communiqué de son organisation.

«Il [Mattingly] a représenté les Marlins, nos joueurs, nos partisans et la communauté du sud de la Floride avec une dignité et une fierté inégalées.»

Mattingly était à la barre du club de la Floride depuis 2016. Il a montré un dossier de 437-583. Il a mené les Marlins aux éliminatoires une seule fois, en 2020, et avait d’ailleurs été nommé gérant de l’année dans la Ligue nationale. Ils avaient été éliminés par les Braves d’Atlanta en série de division.

Pas de retraite

Cette décision ne signifie cependant pas que Mattingny a l’intention de prendre sa retraite comme gérant, lui qui occupe cette fonction depuis 12 campagnes. Avant de diriger les Marlins, il avait œuvré à la barre des Dodgers de Los Angeles de 2011 à 2015.

«Je suis fier et honoré d'avoir servi en tant que gérant des Marlins au cours des sept dernières années. J'ai apprécié mes expériences et les relations que j'ai développées au sein de l'organisation, a déclaré Mattingly. J'ai hâte de passer du temps avec ma famille à Evansville [en Indiana] et de poursuivre mes projets.»

Par ailleurs, ce départ pourrait servir le Québécois Charles Leblanc, qui a été laissé de côté quelques fois par Mattingly malgré ses statistiques intéressantes en attaque. Il comptait en effet 39 coups sûrs en 41 parties avant la rencontre de dimanche, et montrait l’une des meilleures moyennes au bâton du club à ,283.