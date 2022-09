L’infirmerie déborde déjà à Philadelphie

La saison 2022-2023 n’est pas encore commencée et plusieurs joueurs des Flyers de Philadelphie sont déjà sur la touche.

Dimanche, le directeur général Chuck Fletcher a indiqué que le gardien Carter Hart et l’attaquant Cam Atkinson étaient blessés, respectivement aux bas et haut du corps. Artem Anisimov, qui est avec le club de la Pennsylvanie via un essai professionnel, souffre également.

Le DG a spécifié que l’état de santé des trois athlètes allait être évalué sur une base quotidienne.

Ces blessures s’ajoutent à celles de Joel Farabee et Bobby Brink, qui se sont fait mal cet été pendant des entraînements. Le joueur de centre Sean Couturier pourrait rater plusieurs semaines, voire des mois, après un retour de ses douleurs au dos. Finalement, le défenseur Ryan Ellis devrait manquer l’entièreté de la campagne en raison de la blessure au bassin qui l’a privé de la très grande majorité de la saison 2021-2022.

Les Flyers poursuivront leur camp d’entraînement en affrontant les Sabres à Buffalo ce mardi, dans le cadre d’un match préparatoire.