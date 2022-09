Écrasante victoire du Rouge et Or

Le Rouge et Or de l’Université Laval n’a fait qu’une bouchée des Stingers de Concordia en l’emportant 60 à 14, dimanche après-midi, à Québec.

La troupe de l’entraîneur-chef Glen Constantin a notamment inscrit 35 points pendant le deuxième quart. Lors de celui-ci, le quart-arrière Arnaud Desjardins a lancé trois de ses cinq passes de touché, en plus de franchir la ligne des buts une fois avec le ballon en main. Le Rouge et Or a aussi obtenu deux touchés de sûreté pendant le deuxième 15 minutes.

Desjardins a conclu son affrontement avec 25 passes réussies en 29 tentatives pour des gains de 364 verges. Sa cible de prédilection a été Kevin Mital, qui a récolté 187 verges et trois majeurs en 10 attrapés.

Défensivement chez les vainqueurs, le secondeur Charles-Alexandre Jacques a amassé cinq plaqués. Ses coéquipiers Vincent Delisle et Arnaud Laporte ont réussi des interceptions aux dépens d’Olivier Roy.

Du côté des Stingers, le receveur de passes Jeremy Murphy a parcouru 100 verges sur trois attrapés.

Le Rouge et Or (3-1) seront de nouveau en action dimanche prochain, alors que les Redbirds de McGill (0-4) seront de passage au Stade TELUS-Université Laval. Les Stingers (1-3) recevront quant à eux la visite du Vert & Or de l’Université Sherbrooke (2-2) samedi.