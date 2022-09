Décès d’un ancien des Alouettes à 33 ans

Le footballeur québécois Jonathan Beaulieu-Richard, qui a notamment joué pour les Alouettes de Montréal, est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 33 ans.

En septembre 2021, le natif de Trois-Rivières avait publié un long message sur sa page Facebook où il annonçait qu’il souffrait d’un sarcome de stade 4 et qu’il allait être opéré à cœur ouvert.

L’ancien secondeur a disputé 26 rencontres en carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF), dont 11 avec les «Als». Il a porté les couleurs du club montréalais en 2013 et en 2014. Beaulieu-Richard a aussi évolué pour les Tiger-Cats de Hamilton (2013) et le Rouge et Noir d’Ottawa (2015-2016).

Le pharmacien a joué pour les Carabins de l’Université de Montréal pendant ses études.

Après qu’il eut pris sa retraite du football, Beaulieu-Richard s’est impliqué en politique. Il a été candidat indépendant aux élections provinciales de 2018 dans la circonscription de Maskinongé. Il avait aussi montré de l’intérêt pour l’investiture du Bloc Québécois dans le comté de Trois-Rivières l’année suivante.