CH: Beck et Richard se démarquent

Les joueurs du Canadien de Montréal disputaient dimanche un match intraéquipe devant une salle comble au Centre Bell, et les attaquants Anthony Richard et Owen Beck font partie de ceux qui se sont le plus distingués.

Voyez les faits saillants de ce duel dans la vidéo principale ci-dessus.

L’équipe des Rouges a eu l'ascendant sur celle des Blancs par la marque de 7 à 2 au terme d’un match de deux engagements de 30 minutes et d’une prolongation à trois contre trois de cinq minutes.

Devant une foule animée – qui susciterait la jalousie chez la plupart des équipes du circuit –, Richard et Beck ont attiré l’attention. Ce dernier a préparé les deux réussites de l’attaquant québécois en première période et a été visible tout au long de la rencontre.

Le colosse Arber Xhekaj a continué d’impressionner par sa mobilité et a démontré son flair offensif. Il a touché la cible en prolongation pour couronner la victoire des siens.

Alex Green, Joel Armia, Jared Davidson et Xavier Simoneau ont aussi secoué les cordages pour les Rouges.

Les attaquants Brendan Gallagher et Lucas Condotta ont assuré la réplique du côté des Blancs.

Cayden Primeau et Kevin Poulin se sont partagé le filet dans le camp des vainqueurs. Les Blancs ont particulièrement souffert lorsque Samuel Montembeault a cédé sa cage au jeune Riley Mercer.

Le Tricolore amorcera son calendrier préparatoire contre les Devils du New Jersey, lundi au Centre Bell.