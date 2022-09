Blue Jays: George Springer se distingue dans la victoire

George Springer a cogné deux circuits pour aider les Blue Jays de Toronto à l’emporter 7 à 1 et ainsi séparer les honneurs d’une série de quatre parties contre les Rays de Tampa Bay, dimanche, à St. Petersburg.

Après avoir perdu les deux premiers matchs de cette série, les Jays ont remporté les deux derniers. Ils ont ainsi récupéré leur avance de deux matchs devant leurs rivaux de la section Est de la Ligue américaine dans une lutte à finir pour le premier rang des équipes repêchées.

Le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider, a vanté l’expérience de Springer après le duel du jour.

«Il a vécu les plus grands moments possible que notre sport a à offrir. Il ne monte pas trop haut et ne descend pas trop bas. Il est la définition même d'un joueur qui répond aux attentes quand on parle de cette période de l'année. Il le fait depuis longtemps et il le fait maintenant, ce qui est formidable», a soulevé celui dont les propos ont été rapportés par le site web du baseball majeur.

Springer n’a par ailleurs pas été le seul à expédier une balle dans les gradins pour les visiteurs. Alejandro Kirk a été le premier, inscrivant le premier point du match en deuxième manche, tandis que Teoscar Hernandez a frappé une longue balle bonne pour deux points en septième. L’autre point des Jays a été marqué par Raimel Tapia à la suite d’un simple de Vladimir Guerrero fils lors du tour au bâton ultime.

Les lanceurs font le boulot

Le partant Ross Stripling (9-4) s’est occupé du reste, ne donnant qu’un point et six coups sûrs en cinq manches sur la butte. La relève a également brillé en ne cédant qu’une frappe en lieu sûr et un but sur balles.

Dans l’autre clan, Shane McClanahan (12-7) a été beaucoup moins efficace, lui qui a permis quatre points, six coups sûrs et deux passes gratuites en cinq manches.

Le seul point de l’équipe locale est venu du bâton de Randy Arozarena. Son ballon-sacrifice a permis à Taylor Walls de croiser le marbre au troisième engagement.

Les Blue Jays seront maintenant de retour au Rogers Centre pour une série de trois parties contre les Yankees de New York qui commencera lundi. Les Rays rendront pour leur part visite aux Guardians de Cleveland à compter de mardi.