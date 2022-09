Aaron Rodgers a le meilleur sur Tom Brady

Dans le possible dernier duel en saison régulière entre les quarts-arrière Tom Brady et Aaron Rodgers, c’est le second qui l’a emporté, dimanche, au Raymond James Stadium.

Ce match a été remporté 14 à 12 par les Packers de Green Bay contre les Buccaneers de Tampa Bay. Ce ne fut cependant pas le duel attendu entre les deux pivots d’exception.

Les partisans des «Bucs» ont du attendre à la dernière minute de jeu pour voir Brady lancé sa seule passe de touché. L’unité du détenteur de sept bagues du Super Bowl n’a pas été en mesure de réussir la transformation de deux points qui a suivi ce majeur, ce qui a donné la victoire aux visiteurs.

Brady a conclu son affrontement avec 31 passes réussies en 42 tentatives. Il a amassé 271 verges de gain. Privé des receveurs de passes Mike Evans, Chris Godwin et Julio Jones, le vétéran de 45 ans s’est tourné vers Russell Gage. Ce dernier a mis ses mains sur 12 des 13 relais envoyés dans sa direction pour 87 verges et un touché.

Du côté de Rodgers, le détenteur des deux derniers titres de joueur par excellence de la NFL a trouvé deux coéquipiers pour des touchés, mais n’a pas été capable d’inscrire de point en deuxième demie. Il a aussi été victime d’un larcin. Le leader des Packers (2-1) a réussi 77% de ses passes pour 255 verges.

Une première depuis 2019

Au SoFi Stadium, les Jaguars de Jacksonville ont remporté un premier match sur la route depuis la saison 2019, mettant ainsi fin à une série de 18 revers consécutifs sur les terres ennemies. Le club floridien a défait les Chargers de Los Angeles au compte 38 à 10.

Le quart-arrière Trevor Lawrence a été excellent. Le tout premier choix du repêchage de 2021 a complété 28 des 39 passes qu’il a tentées pour des gains de 262 verges et trois touchés. Zay Jones, Christian Kirk et Marvin Jones fils ont été ses cibles dans la zone payante.

Le porteur de ballon James Robinson a aussi eu son mot à dire dans ce gain des Jaguars (2-1). Il a parcouru 100 verges et inscrit un majeur en 17 courses.

Chez les Chargers (1-2), Justin Herbert a amassé 297 verges et un touché avec son bras. Il a cependant été victime d’une interception et a échappé le ballon une fois. La jeune sensation a joué malgré une fracture du cartilage des côtes.

En bref

Cordarrelle Patterson a amassé 141 verges et un touché avec ses jambes, ce qui a grandement contribué à un gain de 27 à 23 des Falcons (1-2) d’Atlanta sur les Seahawks (1-2) de Seattle au Lumen Field.

Au Stade de l’Université de Phoenix, les Cardinals (1-2) de l’Arizona n’ont pas été en mesure d’inscrire un seul touché et ils ont baissé pavillon 20 à 12 face aux Rams (2-1) de Los Angeles.