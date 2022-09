Une performance complète des Foreurs

Mathys Fernandez a réalisé 35 arrêts devant le filet et sept joueurs différents des Foreurs de Val-d’Or ont touché la cible dans une victoire de 7 à 2 sur les Voltigeurs de Drummondville, samedi, au Centre Marcel Dionne.

La première période a été assez occupée avec un total de cinq buts. Tomas Cibulka a ouvert la marque pour les visiteurs à la suite d’un revirement à la ligne bleue, dès la 97e seconde de jeu. La réplique des Voltigeurs, par Luke Woodworth, n’a été inscrite que 29 secondes plus tard.

Après le filet du joueur de première année Lukas Landry, de Drummondville, les Foreurs n’ont plus vraiment regardé derrière. Ils ont ajouté cinq buts sans réplique – ceux de Zachaël Turgeon, Alexandre Doucet, Thomas Larouche, Nathan Bolduc et Zigmund Gold – et Fernandez s’est dressé devant les attaques. Il a d’ailleurs fait face à plus d’une douzaine de rondelles à chaque période.

Du côté des Voltigeurs, Jacob Goobie a accordé six buts sur 20 lancers et a été remplacé avec une douzaine de minutes à compléter par la recrue Cédric Cyr-Dauphinais.