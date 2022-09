Un bon match pour la confiance des Carabins

Ayant été moins convaincante dans les derniers matchs, l’attaque des Carabins de l’Université de Montréal s’est faite rassurante dans une victoire de 29 à 12 sur les Redbirds de l’Université McGill, samedi après-midi, au Stade Percival-Molson.

Tout a fonctionné pour les Bleus, qui, malgré les blessures au poste de receveur, ont pu compter sur les mains sûres de Carl Chabot. Le numéro 13 a inscrit deux touchés, un sur une longue passe de Jonathan Sénécal, et un autre sur un jeu camouflé avec le quart-arrière qui s’est conclu par une petite course vers la zone payante.

À lire aussi: Bills: Micah Hyde ne jouera plus de la saison

«On travaille et on passe beaucoup de temps ensemble, on est colocs, a dit Chabot de sa relation fructueuse avec le pivot de l’équipe. On est capable d’avoir nos points de vue sur différents jeux et créer une bonne chimie.»

Sénécal s’est montré sous son meilleur jour, évitant plusieurs plaqués avec aise et réussissant 20 de ses 28 tentatives de passe, pour des gains de 291 verges, l’une de ses meilleures performances cette saison. La seule tache à son dossier fut une interception au quatrième quart, qui n’a finalement mené à rien de bon du côté de McGill.

Rakim Canal-Charles a eu quelques occasions de se faire valoir au poste de pivot, et il a pris la défensive des hommes en rouge de vitesse pour inscrire le majeur sur une course de trois verges au deuxième quart.

«J’ai vraiment aimé notre performance pendant trois quarts. Au quatrième quart, ç’a ralenti un peu, mais en général, je suis très content. Il nous manque énormément de morceaux offensifs présentement, mais les jeunes qu’on envoie sur le terrain font des jeux», a rappelé l’entraîneur-chef Marco Iadeluca.

Le jeune quart contré

Bien que les Carabins (4-0) et les Redbirds (0-4) montrent des fiches aux antipodes en 2022, le mot d’ordre était de ne pas sous-estimer l’offensive menée par le jeune Éloa Latendresse-Regimbald.

Le joueur de première année a quelque peu surpris la défensive adverse en début de rencontre avec une possession qui a mené à un placement, mais l’UdeM est rapidement retombée sur ses pattes. Malgré sa mobilité, Latendresse-Regimbald a été bien couvert et il a été victime de neuf sacs du quart.

«Depuis le début de l’année, ils commencent les matchs en force, c’est tout à leur honneur, mais on s’est ressaisi, a indiqué le joueur de ligne défensive Philippe Lemieux-Cardinal, auteur de deux sacs. [...]. Aujourd’hui, on voulait mettre de la pression et être dans sa face, et c’est ce qu’on a réussi à faire.»

Pénalités à profusion

Les officiels ont fait sentir leur présence en imposant pas moins de 32 pénalités. Les Carabins ont commis 18 infractions et ont ainsi été contraints à reculer de 176 verges. C’est un discours que Iadeluca s’attend à encore devoir tenir avant les prochains matchs.

«Quand il y a autant de punitions, ça casse le rythme de l’équipe un peu. Il faut qu’on se regarde dans le miroir, il faut réparer des choses, on va en parler encore une fois, a-t-il assuré. On ne veut pas être une équipe indisciplinée, donc il va falloir arranger ça.»

«Ça ne fait aucun sens. Je ne peux pas recevoir de mouchoir parce que je suis le quart, mais les autres doivent faire un meilleur travail pour ne pas en recevoir et nous mettre dans des situations où on se tire dans le pied», a rétorqué Sénécal.

Les Carabins profiteront d’une semaine de congé avant leur prochain duel, prévu le 8 octobre contre les Stingers de l’Université Concordia, au Complexe sportif Claude-Robillard.