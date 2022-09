Tristan Jarry a joué avec une fracture

Incommodé par une fracture du pied qui lui a fait rater pratiquement l’entièreté du parcours éliminatoire des Penguins de Pittsburgh cette année, le gardien Tristan Jarry a indiqué qu’il était complètement remis de sa blessure.

Jarry s’est blessé le 16 avril contre les Bruins de Boston, de sorte que les «Pens» ont dû se tourner vers Casey DeSmith. Or, celui-ci s’est également blessé au cours du premier match de la série de premier tour face aux Rangers de New York. Louis Domingue a ensuite été lancé dans le bain.

Le Québécois a fait ce qu’il a pu, mais l’équipe de la Pennsylvanie a décidé de ramener Jarry pour le septième match que les Rangers ont finalement remporté 4 à 3 en prolongation. Le gardien a révélé qu’il avait joué sans être vraiment remis de cette fracture.

«J'ai essentiellement joué avec un pied cassé, a expliqué Jarry, vendredi, selon le site officiel de l’équipe. Je n'étais qu'à trois semaines de ma rééducation à ce moment-là quand j'ai pu jouer. Donc ça n'a vraiment pas guéri à ce moment-là.»

Malgré la douleur, Jarry ne pouvait se résilier à demeurer spectateur.

«Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne va pas quand vous n'êtes pas en mesure d'aider l'équipe et que vous devez rester assis et regarder, a-t-il laissé entendre. Il est donc toujours difficile de regarder de côté, et surtout avec ce qui est arrivé, je voulais y aller, je voulais jouer.»

Les grandes choses

Jarry a donc passé une partie de la saison morte à se remettre complètement de cette fracture, et il a avoué que la guérison a été plus longue que prévue. Il a modifié ses habitudes d’entraînement pour s’ajuster à l’état de son pied, non sans travailler plusieurs éléments importants de son jeu.

Jarry travaille avec un entraîneur personnel, soit Dustin Schwartz, pendant la période estivale. S’il n’hésite pas à apporter quelques correctifs à son jeu en cours de saison, il utilise les longs mois d’été pour travailler sur des aspects plus importants de sa technique.

«Je travaille toujours sur des choses que je dois améliorer et j'utilise l'été pour travailler sur des choses plus importantes que la frénésie d'une saison ne permet pas toujours. Une grande partie de mon développement global consiste à apprendre quand m'améliorer sur les petites choses par rapport aux grandes choses. J'ai vraiment utilisé l'intersaison pour travailler sur les plus grandes choses.»

Jarry voudra certainement amorcer la saison en force, alors que ses premiers matchs ont été plutôt ordinaires lors des deux dernières campagnes. Il s’agit toutefois de peaufinage puisqu’en vertu d’une fiche de 34-18-6 et un taux d’efficacité de ,919 en 2021-2022, Jarry a prouvé qu’il était le gardien numéro 1 des Penguins.