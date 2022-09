Mariners: un pactole pour Luis Castillo

Luis Castillo n’a eu besoin que de neuf matchs pour convaincre les Mariners de Seattle de lui accorder une lucrative prolongation de contrat de cinq ans et de 108 millions $, samedi.

Le pacte est également assorti d’une année d’option dont pourront se prévaloir les deux clans. Le Dominicain de 29 ans pourrait donc ajouter 25 millions $ s’il dispute une sixième campagne. Le site The Athletic rapporte par ailleurs qu’une clause de non-échange sera en vigueur pour les trois premières années de cette entente.

«Chaque joueur de baseball veut qu'un rêve comme celui-ci devienne réalité, a déclaré Castillo dans un communiqué. Je suis heureux d'avoir pu accomplir cela avec les Mariners, et je tiens à remercier tout le monde dans l'organisation de m'avoir si bien traité.»

Castillo dispute cette année une sixième campagne dans les ligues majeures, ayant porté les couleurs des Reds de Cincinnati lors de chacune d’entre elles. Il a été acquis par les Mariners en retour des joueurs de champ intérieur Noelvi Marte et Edwin Arroyo en plus des lanceurs Levi Stoudt et Andrew Moore au mois de juillet.

En 23 parties avec les deux clubs, il montre une fiche de 7-6 ainsi qu’une moyenne de points mérités de 2,85. Il a conséquemment été invité une deuxième fois au match des étoiles.

Les Mariners sont par ailleurs au cœur de la lutte pour une place au sein du portrait des éliminatoires dans la Ligue américaine. Avant les matchs de samedi, ils occupaient la dernière place bonne pour un billet éliminatoire avec trois matchs d’avance sur les Orioles de Baltimore.