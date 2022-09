Les Yankees l’échappent belle

Les Red Sox de Boston ont laissé trois coureurs sur les sentiers en neuvième manche et ont baissé pavillon pour une troisième fois consécutive face aux Yankees, cette fois par la marque de 7 à 5, samedi à New York.

Le releveur des vainqueurs Scott Effross a eu chaud avant de signer son troisième sauvetage de la campagne. Au dernier assaut, il a permis un simple et une passe gratuite en plus d’atteindre Xander Bogaerts avec un lancer. Les hôtes ont toutefois étouffé la menace et mis fin au match en retirant Triston Casas et Bobby Dalbec sur la même action.

Aaron Judge a fait durer le suspense en ratant une autre occasion de cogner sa 61e longue balle de la saison pour égaler le record d’équipe de Roger Maris. Il n’a frappé aucune balle en lieu sûr.

Ce sont plutôt Gleyber Torres, Oswaldo Cabrera et Anthony Rizzo qui ont sonné la charge pour les Bombardiers du Bronx en cognant chacun une longue balle.

L’artilleur partant des Yankees, Domingo German, a permis trois coups sûrs et autant de points mérités en cinq manches. Lucas Luetge (4-4) a inscrit la victoire, même s’il a accordé trois frappes en lieu sûr en deux tiers de manche.

Casas et Reese McGuire avaient tous deux étiré les bras pour octroyer une avance de deux points aux visiteurs en deuxième manche. Bogaerts et Alex Verdugo se sont aussi démarqués avec deux coups sûrs chacun.

John Schreiber (3-4) a encaissé le revers après avoir vu Rizzo cogner le circuit de la victoire à ses dépens.

Les Red Sox tenteront d’éviter le balayage dimanche.