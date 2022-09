Les Argonauts en séries

Les Argonauts de Toronto sont devenus la première équipe de la section Est de la Ligue canadienne de football (LCF) à assurer leur place en éliminatoires en écrasant le Rouge et Noir d’Ottawa 45 à 15, samedi au TD Place.

L’équipe de la Ville Reine (8-5) a ainsi rejoint les Blue Bombers de Winnipeg et les Lions de la Colombie-Britannique parmi les formations qui ont obtenu leur billet pour le bal automnal.

Les «Argos» ont remporté la bataille de l’Ontario en dominant l’équipe ottavienne (3-10) sur tous les plans. Le quart-arrière McLeod Bethel-Thompson a brillé en inscrivant trois majeurs par la passe et en récoltant 245 verges aériennes.

De l’autre côté, les pivots Caleb Evans et Nick Arbuckle ont connu une soirée cauchemardesque. Si ce dernier a été victime de deux larcins en 37 tentatives de passe, Evans, quant à lui, a commis trois interceptions en seulement 17 lancers. Qui plus est, deux de ces vols ont résulté en un touché, alors que Maurice Carnell et Chris Edwards ont respectivement terminé leur course de 35 et 89 verges dans la zone des buts après avoir chipé le ballon.

Aucun point n’a été inscrit au premier quart. Les Argonauts ont connu leurs meilleurs moments aux deuxième et quatrième quarts, inscrivant 38 de leurs points.

Le Rouge et Noir aura un autre défi de taille, vendredi prochain, alors qu’il tentera de dompter les Lions à Vancouver. Les Argonauts visiteront quant à eux le Stade McMahon pour y affronter les Stampeders de Calgary, samedi.