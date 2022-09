Coupe des Présidents: l’équipe internationale réduit l’écart

L’équipe internationale a travaillé fort pour revenir dans la course à la Coupe des Présidents, remportant la majorité des affrontements de samedi pour rendre la tâche plus difficile aux Américains en vue de la dernière journée, au club de golf Quail Hollow, en Caroline du Nord.

Le pointage est désormais de 11 à 7 pour la formation des États-Unis, qui aura besoin de quatre points et demi pour mettre la main sur le trophée. Le tournoi se terminera dimanche avec 12 rondes individuelles.

Samedi, les athlètes étaient répartis en deux groupes de quatre duels, l’un selon le format des «tirs alternatifs» et l’autre en «quatre balles, meilleure balle». Certains ont joué les deux rondes, dont Adam Scott et Tom Kim, qui ont remporté leurs deux affrontements.

Le Sud-Coréen de 20 ans a porté les représentants internationaux sur ses épaules à son deuxième passage sur le parcours de Charlotte, réussissant pas moins de trois aigles. Au 11e fanion, il a notamment calé un roulé de 53 pieds, avant d’exploser de joie devant une foule conquise.

Kim a fait équipe avec ses compatriotes Si Woo Kim et K.H. Lee au cours de la journée, qui s’est conclue 5 à 3 en faveur des internationaux.

Les étoiles des Américains furent sans contredit le duo de Justin Thomas et Jordan Spieth. Les deux hommes ont combiné à merveille, remportant leurs deux duels par une confortable avance de quatre trous. Ils ont d’ailleurs ajouté parmi leurs victimes les Canadiens Taylor Pendrith et Corey Conners, qui étaient jumelés respectivement à Hideki Matsuyama et Sungjae Im.