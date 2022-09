Un vote de confiance à Brendan Gallagher

Brendan Gallagher a encore les moyens de rendre de précieux services aux Canadiens.

C'est du moins ce qu'a déclaré Mathieu Perreault lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», vendredi.

«Il est capable de faire plus que juste marquer des buts. Il peut amener de l'énergie et bloquer des lancers. Je lui souhaite de rebondir cette année. Tout le monde l'adore dans la chambre. S'il peut être en santé et qu'on peut retrouver le Gallagher des bonnes années, c'est un gros plus pour l'équipe.»

Celui qui a porté l'uniforme des Canadiens la saison dernière s'inquiète d'ailleurs de l'absence de Joel Edmundson.

«C'est un gros morceau de leadership dans la chambre. Que ce soit avant, pendant ou entre les périodes, il a souvent son mot à dire pour calmer les gars. C'est certain qu'il va manquer aux Canadiens. J'espère juste que ça va se régler assez vite pour lui.»

Toujours selon Perreault, l'absence d'Edmundson devrait profiter aux jeunes de l'équipe, du moins pour le début de la saison.

«Il va peut-être y avoir deux jeunes qui vont pouvoir se tailler une place avec l'équipe. Le camp est super important pour ces jeunes. Je pense à Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Justin Barron et Jordan Harris. Ce sont probablement les quatre qui peuvent se battre pour un poste.»

