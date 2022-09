Un bon départ pour l’Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand a su se relever après un début de rencontre difficile pour l’emporter 4 à 2 face aux Foreurs de Val-d’Or, vendredi au Centre d’excellence Sports Rousseau.

L’équipe de la Rive-Nord goûte ainsi à la victoire à son premier match de la campagne. Toutefois, un but d’Alexandre Doucet après seulement 30 secondes de jeu au premier vingt est venu mettre des bâtons dans les roues des hommes de Bruce Richardson.

Antoine Roy et Justin Boisselle ont tous deux enfilé l’aiguille en première période pour donner les devants aux leurs. Ce dernier s’est aussi fait complice du filet gagnant de Xavier Sarrasin et du but d’assurance de Mikaël Denis, inscrit dans un filet désert.

Nathan Brisson avait replacé les deux équipes à la case départ en milieu de troisième vingt.

Nicholas Sheehan a arrêté 26 des 28 tentatives adverses entre les poteaux de l’Armada. Son vis-à-vis William Blackburn n’a pas mal fait dans la défaite, avec 31 arrêts sur 34 tirs.

Les Huskies sans complexe à «Shawi»

Au Centre Gervais Auto, Daniil Bourash a inscrit un doublé dans une victoire de 6 à 3 des Huskies de Rouyn-Noranda aux dépens des Cataractes de Shawinigan.

Les visiteurs ne pouvaient demander mieux comme premier match de la saison. Sur la route, ils sont parvenus à tirer leur épingle du jeu en trompant Rémi Delafontaine cinq fois en 28 lancers.

Bourash, natif du Bélarus, a joué un rôle central dans le gain des siens en marquant le premier but et le filet gagnant. Le défenseur Dyllan Gill, auteur de la deuxième réussite des Huskies, s’est aussi démarqué en terminant la rencontre avec un différentiel de +5.

Alors que William Veillette avait créé l’égalité avec son deuxième de la saison, en fin de premier vingt, l’équipe de l’Abitibi a répliqué avec trois buts consécutifs.

Alexis Beaulac a réduit l’écart à trois filets avec un peu moins de sept minutes à faire au match, mais Edouard Cournoyar a cloué le cercueil des «Cats» en poussant la rondelle dans un filet désert.

Louis-Philippe Fontaine et Jakub Hujer ont complété la marque pour les Huskies. Le portier Thomas Couture n’a pas été étincelant devant la cage des vainqueurs, mais ses 19 parades lui ont permis de signer sa première victoire de la saison.

Ailleurs dans la LHJMQ

Au Centre Marcel Dionne, Thomas Belgrade (deux buts) et Maxime Pellerin (un but, deux mentions d’aide) ont guidé les Tigres de Victoriaville vers une victoire de 5 à 1 face aux Voltigeurs de Drummondville.

Au Palais des Sports Léopold-Drolet, le centre Justin Gill a inscrit ses deux premières réussites de la saison pour permettre au Phoenix de Sherbrooke de vaincre les Olympiques de Gatineau 3 à 1.