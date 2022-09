Soccer: une performance inquiétante des Américains

Pour le premier match de leur préparation à la Coupe du monde de soccer masculin, les Américains n’ont pas très bien paru face au Japon, vendredi. Le doute pourrait s’emparer de cette jeune formation, vaincue 2 à 0 à Dusseldorf, en Allemagne.

Les Japonais constituent une puissance du soccer en Asie, mais sont constamment sous-estimés à l’international. La confiante formation des États-Unis, 14e au classement de la FIFA, l’a appris à ses dépens.

La profondeur du groupe du sélectionneur Gregg Berhalter a été testée, puisque des éléments importants comme les attaquants Christian Pulisic et Tim Weah, les défenseurs Chris Richards et Antonee Robinson et le gardien Zack Steffen se trouvent sur le carreau avec des blessures.

S’il y a un point positif à retenir de cette rencontre pour les Américains, c’est la tenue devant le filet de Matt Turner. Le portier de 28 ans, qui n’a joué que très peu à Arsenal en ce début de saison, a été solide avec six arrêts. Il a néanmoins cédé devant Daichi Kamada (24e minute) et Kaoru Mitoma (88e).

Manque de personnalité

Les Japonais ont été très présents autour de la cage de Turner, dirigeant 16 tirs, dont huit cadrés, vers lui. À l’autre bout du terrain, l’attaque menée en début de rencontre par Gio Reyna, Jesus Ferreira et Brendan Aaronson n’a jamais atteint les gardiens japonais Schuichi Gonda et Daniel Schmidt sur quatre frappes.

«Je crois que nous avons fini par nous faire mal en commettant des revirements ridicules. Nous avions besoin d’un peu plus de personnalité dans ce match, a avoué Berhalter au réseau ESPN après la partie. Je donne beaucoup de crédit au Japon. Ils ont une bonne équipe, un groupe compétitif. Ils nous ont mis de la pression, mais nous pouvons faire mieux.»

Pendant cette fenêtre internationale, les États-Unis croiseront le fer avec une autre puissance asiatique qui prendra part au Mondial en novembre, l’Arabie saoudite, mardi en Espagne.

Les Japonais, 24es au monde, affronteront le Canada en match amical le 17 novembre, une semaine avant le début du tournoi.