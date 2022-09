Quand Darryl Sutter ramasse Matthew Tkachuk

L’entraîneur-chef des Flames de Calgary, Darryl Sutter, ne semble nullement regretter le départ de l’attaquant Matthew Tkachuk, aujourd’hui la propriété des Panthers de la Floride et il l’a exprimé sans détour, jeudi.

Au cours d’un point de presse, l’instructeur d’expérience a été questionné sur la possibilité de voir Tyler Toffoli combler adéquatement – en termes d’habiletés et de production offensive – la perte de Tkachuk. Ayant déjà dirigé l’ancien du Canadien de Montréal lorsque celui-ci évoluait pour les Kings de Los Angeles, Sutter a établi une comparaison pour le moins percutante à l’aide d’une réplique comme lui seul a le secret.

«L’un des deux gars a remporté la coupe Stanley et a participé à de longs parcours en séries», a-t-il déclaré du tac au tac.

Voilà ce qui devrait faire jaser au cours des semaines précédant les retrouvailles entre Tkachuk et Sutter. Celles-ci sont prévues le samedi 19 novembre à Sunrise, match qui sera diffusé sur les ondes de TVA Sports.

Toffoli a soulevé la coupe avec les Kings en 2013-2014 et a atteint la finale avec le Tricolore en 2020-2021. Pour sa part, Tkachuk a connu son plus long parcours éliminatoire le printemps dernier quand Calgary a perdu au deuxième tour contre les Oilers d’Edmonton. Il a ensuite été expédié en Floride dans la transaction envoyant Jonathan Huberdeau chez les Flames et a signé, le 22 juillet, un contrat de huit ans et de 76 millions $.