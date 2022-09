NFL: des paris audacieux à essayer

La troisième fin de semaine d’activités approche dans la NFL et certaines équipes pourraient s’avérer payantes pour les amateurs de football misant quelques dollars.

C’est le cas des Dolphins de Miami, qui accueilleront dimanche les Bills de Buffalo dans un duel de formations invaincues après deux matchs. Pour cette rencontre au sommet de la section Est de l’Association américaine, les visiteurs sont favoris avec une cote de 1,42 (sans tenir compte de l’écart de points) sur le site Mise-o-jeu +. À l’opposé, le club floridien donnera 2,85 fois leur somme à ceux prédisant avec exactitude leur victoire.

Ailleurs dans le circuit Goodell, les Bengals de Cincinnati (1,40) demeurent à la surprise de plusieurs en quête d’un premier gain et l’occasion sera belle face aux Jets de New York. Toutefois, ceux-ci sont cotés à 2,95 et viennent de surprendre les Browns à Cleveland.

Pour leur part, les Lions de Detroit (3,05) ont vaincu les Commanders de Washington à leur plus récente sortie et tenteront de renverser les Vikings (1,38). À noter qu’il est possible également de se prononcer à partir de l’écart séparant les deux équipes au pointage; le Minnesota est favori par six points et les deux cotes proposées, supérieure ou inférieure à cette marge, sont de 1,90.

Enfin, les Commanders peuvent-ils se ressaisir à la maison face aux Eagles de Philadelphie? Les preneurs aux livres ne le croient pas et favorisent le club de la Pennsylvanie avec une cote de 1,34, comparativement à 3,30 pour ses rivaux.