«Le meilleur joueur offensif avec lequel j’ai joué»

S’il y a un individu qui déborde de joie à l’idée de voir débarquer Johnny Gaudreau chez les Blue Jackets de Columbus, c’est bien son futur compagnon de trio Patrik Laine.

Le Finlandais qui a offert un rendement offensif en montagnes russes depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey pourrait être le principal bénéficiaire de l’arrivée du joueur-vedette en Ohio, puisque l’entraîneur-chef Brad Larsen a prévu de les réunir au sein de la même ligne d’attaque. Il faudra voir si cela permettra à Laine d’atteindre le plateau des 30 buts pour la première fois depuis 2018-2019. L’ancien des Jets de Winnipeg se croise les doigts pour que la nouvelle combinaison offensive rapporte gros.

«Je crois qu’il est le meilleur hockeyeur offensif avec lequel j’ai eu la chance d’évoluer, sans vouloir discréditer tous les autres que j’ai côtoyés, a commenté l’ailier au site NHL.com. Cela devrait, j’espère, faire sortir le meilleur de moi-même. Évidemment, je tenterai tout pour que ça fonctionne et j’effectuerai ce qu’il faut sur la patinoire. J’estime que nous pouvons chacun profiter de cela.»

Des éloges

Lors de la première journée de patinage au camp des Jackets, Boone Jenner pivotait le trio complété par Gaudreau à sa gauche et Laine à sa droite. Les trois hommes pourraient bien se compléter et si la formule s’avère la bonne, les Jackets auront de meilleures probabilités de retourner en séries éliminatoires le printemps prochain.

«Certes, il est un joueur très intelligent. Il voit la glace très bien et son lancer est juste hors-norme. Je me considère habile pour réaliser la première passe, donc je peux le repérer en quelque part dans l’enclave ou la zoner payante. La rondelle ira dans le filet s’il a une seconde ou deux pour dégainer», a expliqué Gaudreau, signataire d’un contrat de sept ans et 68,25 millions $ en juillet.

«Sur papier, on peut penser que ça va marcher et je le souhaite tout autant. Toutefois, comme je l’ai toujours dit, les bons joueurs trouvent une façon de produire et je me considère encore ainsi. On s’organisera pour que ça clique», a renchéri Laine.