Coupe Laver: Ruud offre le premier point à l'Europe

Le Norvégien Casper Ruud a donné l'avantage à l'équipe européenne en battant Jack Sock (Reste du monde) 6-4, 5-7, 10-7, vendredi, en ouverture de la Coupe Laver au cours de laquelle Roger Federer va mettre un terme à sa carrière.

Voyez les faits saillants de ce duel, présenté à TVA Sports, dans la vidéo ci-dessus.

L'Europe n'avait jamais perdu le match d'ouverture en cinq éditions et la tradition a été respectée par le numéro 2 mondial.

Il s'est emparé du service adverse dès la première mise en jeu du match, avant de voir l'Américain résister en annulant le bris alors qu'il servait pour le set à 5-3.

Mais un nouvel effort du Norvégien lui a permis de s'emparer de la première manche (6-4) en un peu plus de 40 minutes.

La seconde manche a été très serrée jusqu'à 5-5 et un incroyable trou noir de Ruud qui a perdu 8 des 9 points suivants face à un Sock se déplaçant de mieux en mieux sur le court et alternant puissance et toucher pour égaliser à une manche partout (6-4, 5-7).

Dans le super bris d'égalité du troisième set, Sock a d'abord semblé continuer sur sa lancée en menant 3-0, avant de perdre 6 points d'affilée, dont un smash après un lob entre les jambes de Ruud, à 3-2 pour lui, qui a été le tournant final du match (6-4, 5-7, 10-7).

Sock sera de retour, aux côtés de Frances Tiafoe, pour le match que tout le monde attend, le double où Roger Federer, associé à Rafael Nadal, terminera sa carrière.

Avant cela, le Grec Stefanos Tsitsipas affrontera l'Argentin Diego Schwartzman et l'idole locale, Andy Murray, défiera l'Australien Alex de Minaur.