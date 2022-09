Un dernier tour de piste pour Federer

Une carrière ponctuée d’innombrables titres, un talent des plus naturels, un esprit compétitif unique. C’est le genre d’héritage que laissera derrière lui Roger Federer au terme de la prochaine Coupe Laver, tournoi qui sera son dernier.

L’événement se déroule du 23 au 25 septembre du côté de Londres et sera présenté sur les ondes de TVA Sports.

Frédérique Guay sera sur place pour en assurer la meilleure couverture possible, alors que l’action sera décrite par Félix Séguin et Vincent Destouches.

Équipe Europe :

Avec l’imminente retraite du légendaire Suisse, le fameux «Big-4», composé de Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et Novak Djokovic, sera réuni pour une dernière fois.

Le quatuor a remporté 66 des 76 dernières compétitons du Grand Chelem et a vu tous ses membres être no 1 mondial au cours des dernières années. Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud complèteront l’équipe.

Équipe Monde :

Le Québécois Félix Auger-Aliassime aura comme partenaire Diego Schwartzman, Jack Sock, Frances Tiafoe, Alex De Minaur et Taylor Fritz.

Horaire du 23 septembre:

Séance de jour - 8h

- Casper Ruud vs Jack Sock

- Stefanos Tsitsipas vs Diego Schwartzman

Séance d'après-midi - 14h

- Andy Murray vs Alex de Minaur

- Roger Federer/Rafael Nadal vs Jack Sock/Frances Tiafoe