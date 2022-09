Pierre-Luc Dubois se prononce sur la suite

En acceptant l’offre qualificative d’une saison des Jets de Winnipeg au mois de juillet, Pierre-Luc Dubois s’est donné davantage de temps pour réfléchir.

Le Québécois était devenu joueur autonome avec compensation, mais il ne se sentait pas prêt à s’entendre à long terme avec l’équipe qui détient ses droits. Puisqu’il était admissible à une prolongation de contrat pendant toute la saison 2021-2022, les spéculations ont été nombreuses.

«Quand nous sommes en négociation, peu de choses se disent. Ainsi, ça laisse place à l’imagination et aux rumeurs. Tout le monde se demande ce qui se passe. Je le fais aussi, car je suis amateur d’autres sports», a-t-il confié mercredi en entrevue au réseau TSN.

Si la solution «facile» était d’accepter l’offre d’un an et de 6 millions $ des Jets, Dubois n’a pas fermé la porte à une collaboration à long terme avec la formation du Manitoba. L’équipe possède un excellent groupe d’attaquants et l’athlète de 24 ans a ajouté son grain de sel la saison dernière avec 60 points en 81 matchs.

«Au bout du compte, c’est de ma vie qu’on parle. Six, sept ou huit ans, c’est très long. Ça pourrait me mener à la fin de ma carrière. Ce n’est pas que pour moi: c’est également pour ma famille. C’est une grosse décision que je n’étais pas prêt à prendre cet été», a-t-il avoué.

Dubois a cinq saisons dans la Ligue nationale derrière la cravate. Il a amassé un total de 239 points en 361 rencontres avec les Jets et les Blue Jackets de Columbus.