Montréal obtient les Mondiaux de cyclisme sur route 2026

Les Championnats du monde de cyclisme sur route se tiendront à Montréal en 2026, comme l’a déterminé l’Union cycliste internationale (UCI) lors de son congrès qui s’est déroulé à Wollongong, en Australie, jeudi.

La métropole québécoise avait accueilli en 1974 sur le circuit du mont Royal les premiers Mondiaux organisés à l’extérieur de l’Europe. L’événement prévu du 20 au 27 septembre 2026 sera chapeauté par l’organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM). Il constituera également l’occasion de célébrer le cinquantenaire des Jeux olympiques de Montréal.

«Nous sommes très reconnaissants que l’UCI nous accorde sa confiance pour accueillir les représentants et acteurs du cyclisme mondial afin de couronner les futurs champions et championnes du monde UCI. Nous livrerons un événement digne de sa renommée et qui marquera l’histoire sportive de la métropole. Ce rendez-vous promet d’être spectaculaire, rassembleur et accessible à tous», a promis dans un communiqué Sébastien Arsenault, président-directeur général de Mondiaux Montréal 2026, le comité organisateur de la compétition.

«Nous sommes ravis du retour des Championnats du monde route UCI, notre événement annuel phare, sur le continent américain, 11 ans après les Mondiaux UCI de Richmond (aux États-Unis) et tout aussi heureux de leur retour au Canada, qui les avait accueillis à Hamilton en 2003, et à Montréal, 52 ans après leur première venue dans la plus grande ville du Québec. Le pays et la province aiment le vélo, et le démontrent chaque année depuis plus de 10 ans avec la tenue des GPCQM, deux épreuves de l’UCI WorldTour, le plus prestigieux circuit masculin du cyclisme sur route», a ajouté David Lappartient, président de l’UCI.

Les Mondiaux ont des retombées majeures pour les villes hôtesses. Ils sont diffusés dans près de 150 pays et vus par 250 millions de téléspectateurs. Leur organisation devrait représenter plus de 170 millions $ d’activité économique globale pour le Québec, d’après Mondiaux Montréal 2026. Environ 1000 athlètes provenant de plus de 75 pays seront en action.