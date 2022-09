Les Jays accordent encore 10 points aux Rays

Les Rays de Tampa Bay ont visiblement trouvé une solution pour contrer les lanceurs des Blue Jays de Toronto puisqu’ils ont battu ces derniers 10 à 5, jeudi soir au Tropicana Field, dépassant la dizaine de points pour un deuxième match consécutif.

Une semaine auparavant, dans le quatrième et dernier duel de leur série au Rogers Centre, la formation floridienne avait humilié l’équipe locale 11 à 0.

Il s’agit une fois de plus d’un gain important dans la course aux éliminatoires puisque les Jays (84-66) comme les Rays (83-67) sont parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine.

L’équipe locale a pris une avance quasi insurmontable de 9 à 3 après quatre manches. Le joueur d’arrêt-court Wander Franco a été le plus productif des siens avec trois points produits à l’aide d’un simple et d’un double.

Jonathan Aranda, qui rend de fiers services aux Rays au mois de septembre, à sa première saison dans les majeures, a connu un bon match en croisant la plaque trois fois.

Randy Arozarena a été un véritable poison pour le partant des Jays, Jose Berrios (11-6). Le Cubain a produit un point en première manche avant de compléter son tour de sentier sur une erreur du lanceur. Son simple payant au deuxième assaut a signifié la fin pour Berrios, qui avait déjà accordé six points sur sept coups sûrs et un but sur balles.

Tampa Bay a fait confiance à sept lanceurs et aucun d’eux n’a passé plus de deux manches sur la butte. Ryan Yarbrough (3-8) a été l’artilleur vainqueur bien qu’il ait accordé des circuits à Teoscar Hernandez et Whit Merrifield en deuxième manche. Ce dernier a ajouté une autre longue balle en toute fin de rencontre.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau vendredi, samedi et dimanche.