Josh Donaldson offre la victoire aux Yankees en 10e manche

Aaron Judge n’a peut-être pas cogné sa 61e longue balle de la saison, mais Josh Donaldson a tout de même donné une raison aux partisans new-yorkais de célébrer au Yankee Stadium, jeudi, confirmant leur présence aux éliminatoires du baseball majeur.

L’ancien des Blue Jays de Toronto a frappé un simple d’un point aux dépens de Kaleb Ort (1-2) en manche supplémentaire pour mener les Yankees vers une victoire de 5 à 4 face aux Red Sox de Boston.

Voyez les faits saillants du match, ci-dessus.

Sur la butte des vainqueurs, Jameson Taillon a été étincelant. Il n’a accordé aucun point et quatre coups sûrs en six manches, en plus de passer huit frappeurs dans la mitaine.

Les Red Sox ont profité du départ de Taillon pour jaillir au septième assaut et prendre les devants provisoirement. Le releveur Clarke Schmidt a d’abord accordé une longue balle en solo à Tristan Casas, puis a vu Reese McGuire ajouter trois autres points au tableau en étirant les bras à son tour.

Giancarlo Stanton avait procuré un coussin aux Yankees en sixième grâce à un circuit de deux points. Kyle Higashioka et Harrison Bader ont complété la marque avec un ballon-sacrifice productif chacun.

Presque parfait en neuvième et dixième manches, Clay Holmes (7-4) a signé la victoire.