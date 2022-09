Contrat de Caufield : «Je m'attends à ce que ce soit réglé d'ici Noël»

La prolongation de contrat de Cole Caufield ne devrait pas tarder.

C'est du moins ce que Louis Robitaille a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», jeudi.

«Je m'attends à ce que ce soit réglé d'ici Noël. Je pense qu'ils vont vouloir aller chercher le maximum, entre 6,5 et 8 millions. Ça va dépendre aussi de son début de saison. Ils ont confiance en Cole et ils veulent bâtir autour de lui. Je ne pense pas qu'ils vont laisser traîner ça, mais en même temps, Cole va devoir commencer en force pour rassurer les dirigeants et pour les convaincre de lui offrir ce gros contrat à long terme.»

L'entraîneur des Olympiques de Gatineau estime également que ce ne sont pas seulement les statistiques de Caufield qui vont déterminer le montant final de son prochain pacte.

«Je ne pense pas que c'est une question de s'il va marquer 30, 40 ou 42 buts qui va faire la différence dans son contrat. Ils veulent le voir continuer de grandir et s'établir comme un leader offensif. Il doit devenir un joueur capable de jouer sur 200 pieds pour une future équipe championne.»

En ce qui concerne le dossier de Jake Allen, Robitaille croit également que le gardien doit rester avec la formation montréalaise au-delà de la présente saison.

«Je pense que Jake connaît le tabac. Un peu comme à la défense, tu ne veux pas mettre quelqu'un qui n'est pas prêt là. Les prochains mois et les prochaines semaines vont nous montrer où Cayden Primeau en est rendu dans son développement. Je pense qu'avoir un vétéran comme ça, c'est extrêmement important. Il n'est peut-être pas dans les dix meilleurs, mais je pense que c'est un excellent gardien qui peut épauler Montembeault ou Primeau. Carey Price était un joueur de génération et ça va prendre un certain temps avant d'en trouver un autre.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.