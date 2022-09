CH: mauvaises nouvelles d'entrée de jeu

Il y a une tonne de joueurs au camp du Canadien avec 74 invités. Mais il y a aussi déjà plusieurs patients à l’infirmerie.

Au premier jour du camp, jeudi, le Tricolore a dévoilé une liste de blessés comprenant huit noms. Carey Price, Paul Byron et Logan Mailloux figuraient déjà parmi les éclopés. On doit maintenant y ajouter Nick Suzuki, Josh Anderson, Joel Edmundson, Jake Evans et Sean Monahan.

Homme de fer chez le CH l’an dernier en participant aux 82 rencontres, Suzuki a appris une mauvaise nouvelle avec une absence de deux semaines. On parle d’une blessure au bas du corps. Le capitaine ratera donc une grosse portion du camp.

Dans le cas d’Anderson, il s’agit d’un malaise au haut du corps. Le gros ailier sera évalué sur une base quotidienne. Le diagnostic est identique pour Evans : haut du corps et évaluation quotidienne.

Pour ce qui est de Monahan, il a participé aux tests de vitesse et de conditionnement sur la glace, mais il n’a toujours pas reçu le feu vert pour un retour au jeu.

Encore Edmundson

Il n’y a pas juste le capitaine sur la touche. Un des deux adjoints s’y retrouve également. Pour Edmundson, c’est le jour de la marmotte. À l’image du camp de l’an dernier, le défenseur a obtenu la dangereuse étiquette d’une absence indéterminée.

Edmundson n’a joué que 24 matchs l’an dernier en raison d’une grave blessure au dos.