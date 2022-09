À VOIR: deux gardiens à surveiller pour l’avenir du CH

La situation devant le filet des Canadiens de Montréal a fait couler énormément d’encre au fil des dernières années. Maintenant que le dossier Carey Price semble clos, quel est l’avenir du Tricolore à cette position?

Sans surprise, le gardien Cayden Primeau est vu comme le candidat d’avenir pour défendre la cage du Bleu-Blanc-Rouge, possiblement aux côtés de Samuel Montembeault ou encore de Jake Allen.

Le choix de septième tour, 199e au total de l’encan 2017 a disputé les trois dernières saisons dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec le Rocket de Laval.

L’Américain a d’ailleurs été brillant lors des plus récentes séries éliminatoires revendiquant une fiche de 9 victoires et 5 revers, en plus de maintenir une moyenne de buts alloués de 2,17 et un pourcentage d’efficacité de ,936 lors de la danse printanière.

Deux projets européens

Deux jeunes cerbères européens retiennent également l’attention de l’ex-gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH), Mathieu Chouinard.

Voyez le portrait que dresse Chouinard de ces deux projets, Jakub Dobes et Frederik Dichow, deux monstres avoisinant les 6 pieds et 5 pouces dans la vidéo ci-dessous.

