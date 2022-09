NFL: suspendu pour avoir frappé un entraîneur adverse

Le joueur de ligne offensive des Bills de Buffalo Bobby Hart a été suspendu un match pour avoir frappé un entraîneur des Titans du Tennessee.

Le circuit Goodell en a fait l’annonce dans la soirée de mardi.

À la conclusion de la victoire de 41 à 7 des Bills, lundi, Hart a tenté de frapper un joueur des Titans, mais a raté son coup. Son poing a cependant terminé sa course sur l’un des entraîneurs. La NFL a choisi de ne pas identifier la victime.

«Au moment où les deux équipes se dirigeaient vers le tunnel, vous avez traversé directement le terrain pour rejoindre votre adversaire. Vous vous êtes approché de lui près de la zone des buts et un instructeur a dû vous retenir pendant que d'autres se serraient la main», a écrit le vice-président des opérations football de la NFL, Jon Runyan, dans une lettre adressée à Hart et obtenue par le réseau ESPN.

«Une fois que vous et votre rival étiez dans la zone des buts près du tunnel, vous l'avez confronté et lui avez immédiatement envoyé votre poing fermé, frappant la tête d'un entraîneur du Tennessee. Votre conduite agressive aurait pu causer des blessures graves et ne reflète clairement pas les normes élevées d'esprit sportif attendues d'un professionnel.»

Hart ne sera donc pas en uniforme ce dimanche, lorsque les Bills seront de passage à Miami pour y affronter les Dolphins.