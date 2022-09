Les Sabres prolongent le contrat de leur DG

Le directeur général des Sabres de Buffalo, Kevyn Adams, a signé une prolongation de contrat de plusieurs années, a annoncé l'équipe, mercredi.

«Le leadership et la vision de Kevyn au cours des deux dernières saisons se sont avérés inestimables et je suis confiant dans sa capacité à continuer à nous faire avancer en tant qu'organisation», a déclaré le propriétaire des Sabres, Terry Pegula.

«Avec les partisans et la communauté, je suis heureux de voir Kevyn continuer à bâtir une culture gagnante sur la glace comme à l'extérieur. De plus, j'apprécie ses compétences en communication et son dévouement envers l'ensemble de l'organisation. Je suis ravi de prolonger la carrière de Kevyn (pour les années à venir).»



Adams entame sa troisième saison en tant que directeur général après avoir passé plus d'une décennie dans divers rôles au sein de l'organisation. Le natif de Clarence, dans l'État de New York, a rejoint la concession en 2009 en tant qu'entraîneur du développement des joueurs, rôle qu'il a occupé pendant deux saisons avant de servir d'adjoint lors des campagnes 2011-2012 et 2012-2013.