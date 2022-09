«La Zone payante»: tout un «buzz» autour des Dolphins

En comblant un retard de 21 points face aux Ravens pour l’emporter 42 à 38, les Dolphins ont soudainement monopolisé une bonne partie de l’attention dans la NFL, après des années dans l’ombre. Leur quart-arrière Tua Tagovailoa, fort de la performance de sa vie, est-il enfin parvenu à prouver qu’il est l’homme de la situation? Cette équipe peut-elle tenir tête aux gros canons du circuit? «La Zone payante» fait le tour de ces questions.

Les coanimateurs Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette font appel à l’invité spécial parfait pour analyser l’étonnante performance des Dolphins avec Alain Poupart, journaliste québécois affecté à la couverture de l’équipe pour le magazine «Sports Illustrated», à Miami. Collé au quotidien de l’équipe depuis de nombreuses années, il sait faire la part des choses entre les mythes et la réalité. Son expérience servira les intérêts des auditeurs.

Les Dolphins n’ont pas été les seuls à effectuer une spectaculaire remontée. Cette tendance se répand dans la NFL depuis le début de la jeune saison et «La Zone payante» vous propose un portrait de la situation.

Tandis que des équipes comme les Dolphins, les Eagles et les Giants étonnent, d’autres comme les Colts, les Broncos et les Bengals déçoivent. Reste à voir si ce début de saison est révélateur ou si les choses peuvent encore bouger. On se penche là-dessus.

Nos fidèles auditeurs ont encore une fois été nombreux à nous envoyer leurs questions, auxquelles nous prenons plaisir à répondre. Les déboires de Kirk Cousins dans les gros matchs, les malheurs de Trey Lance et les succès offensifs des Lions sont entre autres abordés.

La semaine 3 s’annonce chargée et, évidemment, nos analystes poursuivent le jeu des prédictions.

Mais surtout, surtout... Il ne faut clairement pas rater le grand retour, à la demande générale, de la célèbre rubrique «Au Bar»!

-«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.