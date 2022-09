Kyries Hebert, un Alouette jusqu’à la fin de sa carrière

L’ancien secondeur Kyries Hebert prendra sa retraite du football professionnel en tant que membre des Alouettes de Montréal, qui lui accorderont un contrat d’un jour pour officialiser son départ, jeudi.

L’homme de 41 ans rencontrera d’ailleurs les journalistes ce jour-là pour expliquer les motifs de sa décision. Il a disputé sa dernière campagne dans la Ligue canadienne de football (LCF) avec le Rouge et Noir d’Ottawa en 2018. À Montréal, il s’est fait connaître de 2012 à 2017, remportant à sa deuxième campagne dans la métropole québécoise e trophée Tom-Pate, remis annuellement au joueur de la LCF qui a su combiner un bon esprit sportif à un dévouement exemplaire envers la ligue et la communauté.

Hebert a totalisé 173 rencontres dans la LCF, effectuant 629 plaqués défensifs, 149 autres sur les unités spéciales, 30 sacs, 19 échappés provoqués et 12 interceptions. Il a fait partie de l’équipe d’étoiles du circuit en 2012 et a été nommé joueur défensif par excellence de la section Est cinq ans plus tard.

Dans la NFL, Hebert a porté l’uniforme des Bengals de Cincinnati et des Texans de Houston. Il a été le capitaine des unités spéciales de son club lors de ses deux saisons passées en Ohio, dominant l'équipe avec 21 plaqués sur les unités spéciales en 2007.