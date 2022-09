Jakob Chychrun s'attend à une transaction

Avec la reconstruction des Coyotes de l’Arizona qui s’annonce longue et ardue, Jakob Chychrun aimerait mieux se retrouver avec une équipe qui aspire à remporter la coupe Stanley.

Ce n’est un secret pour personne; le défenseur ne se sent plus à sa place dans le désert. Mercredi en conférence de presse, le hockeyeur de 24 ans a expliqué avoir discuté plusieurs fois avec l’état-major de son état d’esprit la saison dernière.

Il semblerait que les Coyotes se cherchent un partenaire avec qui danser à travers la Ligue nationale de hockey (LNH). Leurs demandes pour une transaction seraient toutefois plutôt élevées.

«Ils savent le genre de compétiteur et de personne que je suis. Ils m'ont demandé si je voulais me retrouver dans une situation différente si la reconstruction était longue ou difficile à accepter pour moi, et ils étaient prêts à m'accommoder», a-t-il laissé savoir, selon le site web de la LNH.

Ne pas perdre son temps

Pour Chychrun, un échange serait profitable pour les deux camps. Bien qu’il soit encore jeune, il n’a pas envie d’attendre éternellement que l’Arizona devienne une puissance de la ligue.

«Je vais amorcer ma septième année dans la Ligue nationale. C’est fou. Je ne veux pas laisser filer les années et après 10 ou 12 ans, ne jamais avoir eu la chance de jouer loin en séries et pour la coupe Stanley. Vous pouvez demander à n’importe qui dans ce milieu, ils jouent pour gagner», a affirmé l’Américain.

«C’est ma façon de penser et je crois que l’équipe la comprend, a ajouté Chychrun. Ça serait bon pour les deux camps que je sois échangé à un club qui peut gagner et qui se bat pour la coupe Stanley, et ils pourraient obtenir des atouts pour le futur. Je comprends comment fonctionnent les reconstructions.»

En 2021-2022, l’arrière que les Coyotes ont sélectionné avec le 16e choix du repêchage de 2016 a amassé 21 points en 47 matchs. Il a toutefois dû composer avec d’importantes blessures à la cheville et au poignet qui ont nécessité des opérations durant la saison morte.

Le contrat de six saisons et de 27,6 millions $ que Chychrun a accepté en 2018 viendra à échéance au terme de la saison 2024-2025. Il deviendra alors joueur autonome avec compensation.