Défaite crève-cœur des Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto n’ont pas été en mesure de s’accrocher à une avance tardive de trois points et se sont finalement inclinés 4 à 3 en 10e manche face aux Phillies, jeudi à Philadelphie. Vous pouvez voir les faits saillants de la rencontre dans la vidéo en tête de l'article.

Les partisans réunis au Citizens Bank Park ont eu bien peu d’action à se mettre sous la dent lors des sept premiers assauts. Les visiteurs ont toutefois réussi le premier coup d’éclat à leur huitième tour au bâton.

Avec deux coureurs sur les sentiers, Vladimir Guerrero fils a expulsé une offrande du lanceur Seranthony Dominguez à l’extérieur des limites du terrain. Il cognait ainsi son 30e circuit de la saison.

Les favoris de la foule ont répliqué immédiatement, d’abord grâce au circuit en solo de J.T. Realmuto, puis avec des simples d’un point de Dalton Guthrie et Kyle Schwarber.

Matt Vierling, en 10e manche, a produit le point de la victoire avec un simple aux dépens d’Adam Cimber (10-6).

Le partant des Jays, Kevin Gausman, avait pourtant offert un excellent départ à son équipe, lui qui comptait déjà six retraits sur des prises sur une possibilité de six, après deux manches. Il a finalement été retiré après six manches de travail, faisant mordre la poussière à huit adversaires au total. Il n’a donné aucun point sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Les visiteurs ont pourtant eu toutes les chances possibles de s’emparer de la victoire. À deux reprises, respectivement en huitième et en dixième manches, ils ont été en mesure de remplir les sentiers avec un seul retrait. Ils n’ont cependant jamais été en mesure de concrétiser une de leurs chances.

La seule formation canadienne du baseball majeur se dirigera désormais en Floride, pour y affronter les Rays de Tampa Bay dans une série de quatre matchs, de jeudi à dimanche.

Une diffusion émotive à TVA Sports

Par ailleurs, la rencontre était diffusée mercredi soir sur les ondes de TVA Sports. Pour l'occasion, Rodger Brulotte et Denis Casavant ont accueilli le légendaire Jacques Doucet en studio. Ce dernier, qui combat présentement la maladie, leur a tenu compagnie pour trois manches, en commentant une au passage.

L'équipe de TVA Sports a tenu à rendre hommage à «la voix des Expos» avec une vidéo qui a été montée en son honneur. Jacques Doucet a été très ému, et fort à parier que vous le serez aussi en voyant la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs la voir ci-bas.