Coupe des ligues: Cincinnati bat facilement un club mexicain

Le FC Cincinnati a obtenu un peu de momentum pour sa course aux éliminatoires en battant le Chivas de Guadalajara 3 à 1 dans un match de démonstration de la Coupe des ligues, mercredi soir, au TQL Stadium.

Ce tournoi est organisé conjointement par la Major League Soccer (MLS) et la Liga MX, les deux championnats d’importance en Amérique du Nord. Il octroiera dès l’an prochain des places en Ligue des champions de la CONCACAF aux vainqueurs et finalistes de la compétition.

Avec le calendrier serré en raison de la Coupe du monde de soccer, la Coupe des ligues ne sera composée en 2022 que de cinq matchs d’exhibition entre clubs américains et mexicains. Deux de ces rencontres ont eu lieu le 3 août.

À Cincinnati, ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque à la 20e minute de jeu. Le milieu de terrain Pavel Perez a déjoué Alec Kann d’une frappe lointaine.

L’action a été suspendue pendant une heure à cause des conditions météorologiques. La mi-temps a ainsi été réduite, ce qui a semblé affecter les joueurs de Chivas. Yuya Kubo, Calvin Harris et Brandon Vazquez ont frappé coup sur coup entre la 53e et la 77e minute pour donner un avantage définitif à l’équipe locale.

En MLS, le FC Cincinnati doit encore disputer trois rencontres et occupe le sixième échelon de l’Association de l’Est. La troupe de Chris Albright tente d’accéder aux éliminatoires pour la première fois de son histoire, à sa quatrième campagne au sein du circuit Garber.

Les autres matchs de la soirée en Coupe des ligues devaient opposer le Nashville SC à Club America et le Real Salt Lake à l’Atlas FC.