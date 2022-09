Auston Matthews ne s’en fait pas pour son contrat

Il reste encore deux saisons au contrat du joueur des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews avant qu’il ne vienne à échéance, mais déjà les spéculations se font grandissantes autour du tout premier choix du repêchage de 2016.

Au lendemain de la signature du contrat de Nathan MacKinnon avec l’Avalanche du Colorado, qui a fait de ce dernier le joueur le mieux rémunéré de la Ligue nationale, Matthews a été accueilli par les journalistes avec plusieurs questions à ce sujet.

«Je veux être clair en ce qui a trait à mon contrat, je vais en parler aujourd’hui [mercredi] et c’est tout, a rapidement expliqué l’athlète de 25 ans à sa première disponibilité avec les médias de la campagne. Je suis concentré sur notre saison et nous nous occuperons du contrat en temps et lieu. J’aime jouer [à Toronto], que je considère comme mon chez-moi maintenant.»

Même s’il le désirait, Matthews est dans l’incapacité de signer une prolongation de contrat pour le moment, lui qui devra attendre au minimum à la fin de la prochaine saison avant d’entamer les pourparlers.

Auteur d’une saison de 60 buts et 106 points en 73 duels en 2021-2022, Matthews pourrait bien faire sauter la banque et devenir le joueur le mieux payé de la ligue. Il devrait surpasser MacKinnon, qui empochera 12,6 millions $ en moyenne par année, soit 100 000 $ de plus que Connor McDavid.

«Je suis bien heureux pour Nate, c’est un joueur incroyable et ce contrat est bien mérité, a ajouté Matthews. Dans mon cas, je ne suis pas concentré sur ça, c’est encore dans quelques années.»

Matthews a toutefois laissé planer qu’il aimerait imiter MacKinnon et s’entendre à long terme avec la formation qui l’a repêché.

«C’est un endroit très spécial où jouer, avec une histoire riche et c’est un honneur de pouvoir porter la feuille d’érable sur mon torse chaque soir, a ajouté le numéro 34. C’est quelque chose que je ne tiens pas pour acquis.»