LNH: un festin de matchs à TVA Sports

La chaîne TVA Sports diffusera en 2022-2023 plus de 220 matchs de saison régulière de la Ligue nationale de hockey (LNH), incluant 22 du Canadien de Montréal, sans compter les affrontements des séries éliminatoires, a-t-elle précisé mardi.

Ainsi, les partisans du Tricolore pourront regarder le premier duel du calendrier régulier prévu le mercredi 12 octobre, jour de la visite des Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. Comme c’est habituellement le cas, TVA Sports proposera les parties du samedi soir du Bleu-Blanc-Rouge. Au nombre de celles qui devraient susciter l’attention, notons celles des 15 octobre et 31 décembre chez Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington. Également, la présence en ville de Sidney Crosby et des Penguins de Pittsburgh le 12 novembre ne passera pas inaperçue, tout comme celle du Lightning de Tampa Bay le 17 novembre.

Beaucoup plus encore

Par ailleurs, le public aura droit à 22 rencontres des Sénateurs d’Ottawa, qui en sont à leur 30e anniversaire d’existence. Le club comprenant Claude Giroux, Alex DeBrincat, Brady Tkachuk et Thomas Chabot en découdra avec le Canadien les 28 janvier et 25 février devant les caméras de TVA Sports. C’est sans oublier les deux joutes hors-concours tenues dans l’est du pays les 6 et 8 octobre pour récompenser les communautés gagnantes du concours Kraft Hockeyville.

Pour ce qui est d’Auston Matthews, plus récent récipiendaire du trophée Maurice-Richard, les amateurs pourront le voir à l’œuvre en compagnie de ses coéquipiers des Leafs à 34 reprises. Cependant, d’autres équipes seront bien visibles grâce à TVA Sports. Les Penguins seront à l’antenne 28 fois, à l’image d’Alexis Lafrenière et les Rangers de New York ainsi que des Bruins de Boston, toujours très populaires au Québec. Quant aux explosifs Oilers d’Edmonton et leur vedette Connor McDavid, ils pourront être vus 25 fois au petit écran de la chaîne.