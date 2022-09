L’engagement philanthropique de P.K. Subban loin d’être fini

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants a indiqué mardi que le nouveau retraité du hockey P.K. Subban continuera son partenariat avec l’organisme.

Dans un communiqué transmis aux médias, la présidente de l’organisation, Renée Vézina, a évoqué la grande générosité de l’ancien numéro 76 du Canadien, plus récent récipiendaire du trophée King-Clancy dans la Ligue nationale.

«Quand P.K. nous a appelés [lundi] pour nous annoncer sa retraite, il nous a dit à quel point il était important pour lui de poursuivre notre partenariat et combien il se réjouissait de pouvoir consacrer plus de temps à nos jeunes patients et à la collecte de fonds en leur nom, a-t-elle précisé. P.K. continuera à être notre porte-parole et nous continuerons à être ses plus grands partisans. Au moment où il entame ce nouveau chapitre de sa vie, nous sommes impatients de voir ce qu’il nous réserve pour l’avenir.»

Récompensé par le Clancy au terme de sa dernière campagne avec les Devils du New Jersey pour ses qualités de leader sur la glace et à l’extérieur, ainsi que sa contribution communautaire significative, Subban a créé une fondation à son nom en 2014 pour aider les enfants du monde entier. L’année suivante, il a confirmé qu’il allait effectuer un don total de 10 millions $ sur une période de sept ans à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.