La retraite pour Zdeno Chara

Le défenseur Zdeno Chara a mis un terme à sa carrière de hockeyeur professionnel, mardi, signant un contrat d’une journée avec les Bruins de Boston afin de se retirer officiellement au sein de l’équipe pour laquelle il a longuement excellé.

Le Slovaque de 45 ans était avant ce jour le joueur actif le plus âgé de la Ligue nationale de hockey (LNH). Depuis la fin d’un contrat de sept ans et de 45,5 millions $ à l’été 2018, il a paraphé des ententes d’un an pour continuer son parcours marqué par une conquête de la coupe Stanley avec les Bruins en 2010-2011 et l’obtention du trophée James-Norris en 2008-2009.

«Après 25 campagnes dans le hockey professionnel, 1680 matchs de saison régulière, 200 parties des séries de la Coupe Stanley et des centaines de duels sur la scène internationale, je suis fier d’annoncer ma retraite de la LNH. En faisant cela, je suis honoré de revenir au TD Garden [...] pour terminer ma carrière avec le club ayant signifié tant pour moi et ma famille. Il y a tellement de gens qui ont contribué à mes succès, incluant vous tous, et j’ai l’intention de vous remercier cet après-midi», a-t-il écrit sur son compte Instagram en matinée.

Chara a porté l’uniforme des Capitals de Washington en 2020-2021 et celui des Islanders de New York, la formation avec laquelle il avait effectué ses débuts dans le circuit en 1997-1998, l’année suivante. À sa dernière campagne, il a récolté 14 points en 72 sorties. L’athlète de 6 pi et 9 po a amassé 680 points, dont 209 buts, sur les patinoires de la ligue.