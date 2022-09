CH: le conseil de Michael Matheson aux jeunes défenseurs

Le défenseur des Canadiens de Montréal Michael Matheson n’a peut-être toujours pas disputé une partie avec sa nouvelle formation, mais il entend bien tenter de guider les jeunes défenseurs du Tricolore.

Avec des jeunes arrières comme Justin Barron, Kaiden Guhle et Jordan Harris qui frappent à la porte, le rôle de Matheson, acquis dans la transaction qui a envoyé Jeff Petry et Ryan Poehling aux Penguins de Pittsburgh, pourrait être celui de mentor.

« Quand j’étais plus jeune, je me suis mis beaucoup de pression (sur les épaules) pour performer, a confié Matheson. Je pense que c’est important que je leur donne un peu d’aide dans ce domaine-là et de les aider un peu. »

Le nouveau défenseur de 28 ans du Tricolore avoue d’ailleurs avoir hâte de sauter sur la patinoire pour une première fois en tant que membre du club.

« Ça va être vraiment spécial, a souligné celui qui a été un choix de premier tour du repêchage de 2012 des Panthers de la Floride. C’est là que je vais vraiment me sentir comme un joueur des Canadiens. Ce n’est pas encore tout à fait réel (...) Ce sera vraiment spécial la première fois sur la patinoire. »

