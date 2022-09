C’est terminé pour Keith Yandle

Le défenseur Keith Yandle, détenteur de la marque de la Ligue nationale (LNH) pour le plus de matchs disputés consécutivement, a pris sa retraite du hockey.

L’athlète de 36 ans en a fait l’annonce dans l’édition de mardi de la baladodiffusion «Spittin’ Chicklets».

Repêché en quatrième ronde (105e au total) par les Coyotes de l’Arizona en 2005, Yandle a disputé 1109 rencontres dans le circuit Bettman, dont 989 de suite.

Il a ravi le record de Doug Jarvis le 25 janvier dernier, lorsqu’il portait les couleurs des Flyers de Philadelphie. Sa séquence de matchs consécutifs a pris fin le 29 mars, quand l’organisation de la Pennsylvanie a décidé de ne pas l’utiliser, même s’il était en santé.

Celui qui a aussi évolué avec les Rangers de New York et les Panthers de la Floride a touché la cible 103 fois et fourni 516 mentions d’aide pour 619 points dans la LNH.