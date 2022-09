Une combinaison explosive à Columbus

L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, Brad Larsen, compte bien réunir Johnny Gaudreau et Patrik Laine dès la première séance d’entraînement du camp.

C’est ce que le pilote a indiqué lundi lors d’une conférence de presse. Il souhaite ainsi avoir un avant-goût rapide du genre de chimie qui pourrait se former entre les deux joueurs.

Rappelons que Gaudreau a accepté un contrat de sept ans et de 68,25 millions $ à l’ouverture du marché des joueurs autonomes le 13 juillet dernier. Quelques jours plus tard, Laine, obtenu en retour du Québécois Pierre-Luc Dubois 18 mois plus tôt, a accepté une prolongation de quatre ans quelques jours après l’arrivée de Gaudreau.

«Je vais les réunir tout de suite. Je veux voir s'il y a de la chimie entre les deux. Encore une fois, ce n'est pas sorcier ici», a lancé l’instructeur, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je pense que tout le monde pense qu'ils vont bien faire ensemble, y compris moi. Je pense que plus je peux les utiliser ensemble tôt, [plus ils vont] apprendre à se connaître un peu. Ils n'ont jamais joué ensemble.»

La prochaine question sera maintenant de savoir qui sera leur joueur de centre. Boone Jenner, Jack Roslovic et Cole Sillinger sont les principaux candidats, et Larsen semble vouloir tenter sa chance avec Jenner d’entrée de jeu.

«Je vais essayer quelques gars au milieu, a-t-il déclaré Larsen. Qui va commencer là-bas? Je pourrais essayer Boone au début. Je n'ai pas encore décidé, mais ce serait mon choix dès le départ. C’est un vétéran et je pense qu'il pourrait les compléter.»