MLS: un joueur au cœur d’allégations de racisme

L’attaquant du D.C. United Taxiarchis Fountas risque fort bien d’écoper d’une suspension relativement à des remarques racistes qu’il aurait émises durant le match de dimanche contre l’Inter Miami CF.

Dans une défaite de 3 à 2 à l’Audi Field, le joueur concerné a eu maille à partir en seconde demie avec le défenseur Damion Lowe et les deux hommes ont chacun reçu un carton jaune. Le porte-couleurs de la formation locale a aussitôt été remplacé. Or, l’instructeur-chef du club floridien, Phil Neville, avait une explication très précise à offrir quant aux événements survenus sur le terrain.

«Un mot qui, je crois, est inacceptable au sein de notre société a été prononcé et celui-ci est le pire au monde, selon moi», a-t-il mentionné après la rencontre.

En fait, selon le quotidien «The Washington Post» qui a rapporté les propos de l’arrière de Miami DeAndre Yedlin, Fountas a émis le mot en N à l’endroit de Lowe, un Jamaïcain. Le coéquipier de l’athlète ciblé, Aimé Mabika, a réagi promptement en avisant le reste de son club qui a décidé de ne pas poursuivre la partie tant que le présumé fautif demeurait sur la surface de jeu.

Enquête attendue

Fountas n’a pas commenté aux médias les allégations en question, mais son pilote Wayne Rooney a admis ceci : «l’arbitre s’est dirigé vers moi et Phil pour nous parler. Il nous a signalé qu’il y avait eu une plainte et je suis certain que le tout fera l’objet d’une enquête. Il n’y a rien de plus à dire à ce propos».

L’organisation du D.C. United a également pris connaissance de l’histoire, disant que «l’équipe travaillera étroitement avec la MLS et l’Inter Miami CF pour vérifier ce qui s’est passé».

«La MLS a une politique de tolérance zéro sur le langage abusif et offensant. Nous prenons cela très au sérieux et une enquête s’entamera sous peu», a confirmé le circuit Garber.

Conséquemment, Fountas pourrait manquer le duel du 1er octobre contre le CF Montréal au Stade Saputo. Ses ennuis s’ajoutent à une saison misérable pour les siens. Effectivement, le D.C. United occupe la cave du classement général de la MLS avec 27 points. L’attaquant constitue l’une des principales menaces offensives à Washington : il a marqué 12 buts en 21 sorties cette saison.