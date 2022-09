Le calendrier de la Force est dévoilé

Nouvelle venue dans la Premier Hockey Federation (PHF), la Force de Montréal disputera deux matchs de moins que prévu à domicile et c’est Gatineau qui écopera.

C’est ce qu’il a été possible de constater lors de la parution du calendrier 2021-2022, lundi matin.

L’équipe d’expansion avait initialement annoncé sept programmes doubles dans autant de villes du Québec à la fin du mois d’août afin de promouvoir le hockey féminin aux quatre coins de la province. Or, le calendrier a évolué à plusieurs reprises depuis. Le président Kevin Raphaël a toutefois promis que l’équipe allait malgré tout se rendre à Gatineau durant une fin de semaine de congé de la saison.

Ainsi, la Force amorcera son épopée le 5 novembre en visitant les Beauts de Buffalo. Son premier match au Québec aura lieu au Centre 21.02 de Verdun le 26 novembre, puis le deuxième, le lendemain, sera disputé à l’Aréna Raymond-Bourque de Montréal.

Les villes de Sept-Îles (3 et 4 décembre), de Rimouski (7 et 9 janvier), de Rivière-du-Loup (21 et 22 janvier), de Saint-Jérôme (4 et 5 février) et de Québec (25 et 26 février) seront également le théâtre de deux parties du club.

Par ailleurs, la Force participera à un match disputé en terrain neutre, le 14 janvier, contre le Whale du Connecticut.

La formation de l’entraîneur-chef Peter Smith comptera notamment sur Ann-Sophie Bettez, Sarah Lefort et Catherine Daoust pour sa saison inaugurale.