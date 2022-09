Jordan Staal a changé d’idée

Après avoir contemplé la retraite, Jordan Staal semble avoir changé d’idée, lui qui est ouvert à un nouveau contrat avec les Hurricanes de la Caroline.

L’attaquant de 34 ans disputera en 2022-2023 la dernière campagne prévue à son contrat de 10 ans et 60 millions $. Or, s’il avait indiqué qu’il n’allait pas chercher à signer un nouveau pacte au mois de juin, la pause estivale lui a permis de réfléchir.

Mais si les Hurricanes ne souhaitent pas le revoir dans leur formation active, il considérera tout rôle qu'elle sera prête à lui confier.

«Je veux être dans l'organisation aussi longtemps que possible, a-t-il dit vendredi selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Que ce soit une prolongation maintenant, un renouvellement à la fin de l’année ou s’ils en ont fini avec moi, ça arrivera. C'est là que je veux être.»

Réflexion

Le discours a donc changé depuis la défaite de 6 à 2 contre les Rangers de New York lors du septième match de la deuxième ronde. «Je vais terminer ce contrat. Onze ans, c'est long ici, et ç'a été spécial. Je vais jouer l’année prochaine, terminer - espérons-le - en beauté, et nous verrons ensuite.»

Le capitaine est d’ailleurs revenu sur ses commentaires de fin de saison. Selon lui, il s’est laissé emporter par les émotions quelques minutes seulement après l’élimination de son équipe.

«En fait, j'ai été vraiment décontenancé par la question. Et après [le point de presse], je me souviens avoir pensé: "est-ce que je viens de foirer?" parce que cela a pris beaucoup d’ampleur. Je n’avais pas beaucoup pensé [à la suite] à ce moment, mais c’est un peu là où j’en suis maintenant.»

Staal a accumulé 17 buts et 36 points en 78 parties la saison dernière, ajoutant un filet et six points en 14 matchs éliminatoires. En carrière, il a touché la cible 258 fois, totalisant 611 points en 1092 rencontres.