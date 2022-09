«Est-ce qu'on s'attendait à Ovechkin ou Crosby?»

Les critiques des partisans à l'endroit de Juraj Slafkovsky sont injustifiées.

C'est du moins ce que Louis Robitaille a déclaré lors de son passage à l'émission «La Poche Bleue le midi», lundi.

«Ce n'est pas juste pour le jeune. Il faut prendre notre gaz égal avec lui et il faut relaxer un peu. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a été très bon. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit Alex Ovechkin ou Sidney Crosby à son premier camp des recrues? Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout! Il a fait beaucoup de bonnes choses. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'il s'adapte à la vitesse du jeu. Il va falloir qu'il trouve son rythme et qu'il prenne ses repères lors des prochaines semaines. Mais il y a beaucoup de positif avec lui.»

L'entraîneur des Olympique de Gatineau dresse d'ailleurs un parallèle entre le premier choix au plus récent repêchage et la situation de Cole Caufield la saison dernière. Plusieurs personnes avaient perdu confiance en lui avant que Martin St-Louis ne vienne l'aider à relancer sa saison.

«Il faut rester calme, ''câline''. On parlait de Cole Caufield quand il a commencé et on s'attendait à des choses. On voulait que Dominique Ducharme lui donne plus de glace. Le jeune doit vivre des moments comme ça. C'est la même chose avec Slafkovsky. Il va avoir des moments plus difficiles et des mauvaises séquences où il sera moins bon. On va lui donner la chance.»

